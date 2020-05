CdS – Serie A in campo anche oltre il 2 agosto? “E’ possibile se la UEFA…”

Al momento segnali non ne sono arrivati, ma “qualche sussurro ha iniziato a soffiare”. Esiste la possibilità che, in caso di ripresa, la Serie A si giochi anche oltre l’ultimo termine indicato dalla UEFA, ovvero quello del 2 agosto. Scrive il Corriere dello Sport:

“Tuttavia, prima di tirare giù la saracinesca, ci sarebbe un’ultima alternativa. Perché la fretta nel dover prendere le decisioni nasce anche dal fatto che l’Uefa ha fissato il 2 agosto come termine ultimo per completare i tornei nazionali. Ma se l’organismo europeo correggesse la rotta? Al momento concreti segnali in questo senso non ce ne sono stati, ma qualche sussurro ha iniziato a soffiare. La Federcalcio sarebbe già pronta a valutare anche scenari di questo tipo, ovvero scavallare oltre il 2 agosto“.

(Fonte: Corriere dello Sport)