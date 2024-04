Serie A, 32esima giornata dedicata alla promozione del Made in Italy

Per l'occasione, durante la 32esima Giornata di Campionato (quindi anche per Inter-Cagliari), in ogni stadio il podio porta pallone, l’arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa. Al momento del sorteggio del campo, tutti i Capitani si scambieranno il gagliardetto brandizzato 'Made in Italy' e in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata.