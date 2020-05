Serie A, playoff e playout: squadre fanno muro. Resta una sola alternativa in caso di stop

Le squadre di Serie A continuano a fare muro di fronte all’ipotesi di disputa di playoff e playout in caso di nuovo stop del campionato dovuto all’eventuale positività di un giocatore. E’ quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive:

“Intanto, le squadre del massimo campionato continuano a fare muro anche davanti al piano B, ovvero all’eventualità virare su play-off e play-out davanti alla necessità di fermare nuovamente il campionato, in conseguenza di un nuovo positivo. E’ stato il Ministro Spadafora a ritirare fuori l’argomento, ma le società ritengono che, una volta ripreso a giocare, non si possa cambiare in corsa il format. L’unica alternativa, quindi, sarebbe il cosiddetto piano C, ovvero la cristallizzazione della classifica“.

(Fonte: Corriere dello Sport)