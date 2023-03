De Siervo: “Lega Serie A, lavoro con i club per valorizzare loro asset. Di Maria, Lukaku…”

«Quando siamo arrivati in Lega avevamo 3 sponsor da oltre 20 anni e in soli 3 anni i partner sono diventati 10. Si tratta di brand internazionali che hanno raddoppiato il nostro fatturato. Hanno così testimoniando la fiducia e l’interesse nel nostro prodotto. In questi anni abbiamo lavorato con i Club della Lega Serie A in maniera costruttiva e collettiva per valorizzare i loro asset, ovvero i calciatori. E c'è stata una crescita maggiore di contenuti e visibilità. Il nostro calcio può vantare brand globali e starpower players come Di Maria, Ibrahimovic, Leao, Osimhen, Dybala, Immobile, Lukaku e Lautaro solo per citarne alcuni, ma ce ne sono tanti altri», ha sottolineato.