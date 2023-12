CdS – Inter, è la settimana di Buchanan. A disposizione già contro il Verona?

I nerazzurri stringono per l'esterno caanadese, individuato come il sostituto ideale dell'infortunato Cuadrado

Tajon Buchanan è sempre più vicino all'Inter : la dirigenza nerazzurra ha deciso di rompere gli indugi, e l'esterno canadese già settimana prossima potrebbe essere a Milano. Il Corriere dello Sport illustra i dettagli dell'operazione: "La prossima, a meno di intoppi, sarà la settimana di Buchanan. L'Inter si è presa qualche giorno di pausa e, con l'inizio del nuovo anno, andrà all'assalto decisivo. Difficile credere che l'affare non si sblocchi, tenuto conto che il Bruges, di fatto, non conta più sul canadese, rimasto fuori dai convocati nelle ultime due uscite. Ma il club belga vuole comunque ottenere il massimo e, dopo aver concesso un paio di milioni di sconto, ora è ferma sulla sua richiesta di 10 milioni di euro.

L'Inter, invece, non vuole andare in doppia cifra e punta, da un lato, sulla volontà del giocatore e, dall'altro, sulla necessità dello stesso Bruges di chiudere al più presto la partita. [...] Il piano nerazzurro è quello di avere Buchanan già a disposizione per il match con il Verona".