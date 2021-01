Severgnini: “Conte si lamenta full time, ma ha sicuramente molti meriti. Cambio nome? Non è vero”

Intervenuto a Tutti Convocati, il giornalista e grande tifoso dell’Inter Beppe Severgnini ha parlato della vittoria di ieri e anche degli ultimi temi d’attualità in casa nerazzurra:

“Inter forte , la squadra c’è, ma non siamo così forti e la Juve non è così debole. Quando hai due mezzale che giocano così puoi fare di tutto. Barella è un giocatore molto migliore di quello che era col Cagliari e anche Bastoni. Conte si lamenta full time, ma ha sicuramente molti meriti. Cambio nome? Non è confermata la cosa del nome, gira questa notizia ma il nome Internazionale rimarrà. Mourinho e Conte per me sono persone insicure che diventano dei battaglieri, ma devono vincere. Il lamentoso che non vince annoia, il lamentoso che vince va bene. Interisti preoccupati per la situazione societaria, Suning sembrava molto precisa e ha fatto fare un grosso passo avanti. Ma le squadre si compattano in questi momenti, ma vanno risolte in fretta. Se tutti fossero come Zanetti sarebbe una noi tremenda, servono tutti: il buono, il cattivo, il matto”.