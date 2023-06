Sfogo Mourinho contro arbitro nel parcheggio della Puskas Arena: UEFA indaga

La massima organizzazione europea ha aperto un procedimento nei confronti dell'ex tecnico dell'Inter per "insulti e linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara". Aperto anche un procedimento sulla Roma per "condotta scorretta della squadra". La società dovrà rispondere di "lanci di oggetti, accensione di fuochi di artificio, atti di danneggiamento" da parte dei suoi tifosi. E nel mirino dell'UEFA c'è anche il Siviglia "per condotta impropria della squadra" e per l'invasione di campo finale dei suoi sostenitori".