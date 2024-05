La dirigenza nerazzurra ha provato a portare a Milano un giovane difensore tedesco, ma l'affare non è andato in porto

Il futuro di Karim Coulibaly sarà ancora in Germania: il promettente difensore classe 2007, dopo il mancato accordo sul contratto con l'Amburgo, è ufficialmente un nuovo calciatore del Werder Brema. Un importante colpo a costo zero, con il club verde che si assicura un giovane sul quale sono in molti a scommettere.