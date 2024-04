Shomurodov: “2-2 con l’Inter non male, peccato non aver vinto. Ranieri ci ha detto…”

In collegamento a DAZN, l’attaccante del Cagliari Eldor Shomurodov ha parlato così dopo il pareggio contro l’Inter: “Peccato non aver vinto, ma anche un punto è importante per noi ora. Non è male. Dopo gli infortuni era difficile, ma adesso sto tornando in forma come volevo e mi sento bene. Ranieri? Il mister è troppo importante, dice sempre di non mollare e andare in campo sempre come fosse una finale. Mkhitaryan? Ci siamo salutati, ora ci parliamo dopo la partita”.