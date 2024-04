Fernando Siani, ex giornalista di Inter TV, nel corso della trasmissione Fontana di Trevi, su Cronache di Spogliatoio, ha svelato un retroscena sull’arrivo di Simone Inzaghi all’Inter. "Quando l'Inter prende Simone Inzaghi, l'Inter ha già tutto pronto per annunciare Allegri e salta perché si inserisce la Juventus. L'Inter in un giorno, quando Inzaghi sta per rinnovare con la Lazio, alla fine lo convince e lo prende".