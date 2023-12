Signori (Giornale): “Inzaghi può lasciare l’Inter in caso di scudetto? Amici laziali…”

"Chi sta meglio? L’Inter di Inzaghi o l’Inter di Zhang? Sono due Inter, ben diverse nei fatti: inutile nascondersi. Risposta banale, penserà qualcuno: sta meglio l’Inter di Inzaghi, che oggi ha la chance per diventare campione d’Inverno e mettere la vela, visto che siamo a Genova, dritta verso lo scudetto. Lo scudetto della seconda stella, quello che potrebbe sconvolgere il mondo nerazzurro. Ci sono, infatti, un paio di idee che penzolano sulla capoccia di questa Milano calcistica. Magari l’Inter passerà ad un nuovo padrone se Zhang non troverà danari per rifinanziare il poderoso debito con Oaktree, quello più di ogni altro, e non è così facile come dirlo: il club costa troppo, rifinanziare anche di più, un fondo non si prenderà mai il rischio di non rientrare dei danari spesi. Salvo smobilitare la squadra vendendo i pezzi forti"