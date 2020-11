Sileri: “Stop Serie A? Questo è il momento peggiore che stiamo vivendo ma…”

Intervenuto a Tiki Taka, il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha parlato così della possibilità di rivedere i tifosi negli stadi:

“Se ci saranno i tifosi solo una volta che ci sarà il vaccino? Dobbiamo aspettare qualche mese che l’ente regolatorio dia l’ok per i vaccini, poi inizieranno con la distribuzione, partendo da chi ne ha più bisogno fino al resto della popolazione, poi così si tornerà alla normalità”.

STOP CALCIO? – “Questo è il momento peggiore che stiamo vivendo, nel modello del Dpcm che vede un impianto nazionale e delle chiusure regionali con stop and go, questo è il momento peggiore e da qui in avanti, con il rispetto delle regole e con il monitoraggio stretto, vivremo 4/5/6 mesi di difficoltà ma credo che inizieremo a vedere la luce in fondo al tunnel”.

IDEA BOLLA – “La vedo molto difficile, se crei un ambiente senza scambio con l’esterno sei protetto ma è conveniente attendere le misure instaurate che stanno dando i frutti, ci saranno altri passi avanti e da gennaio e febbraio la strada sarà in discesa”.