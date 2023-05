Simeone-Atletico, ancora nessuna trattativa per il rinnovo: i dubbi della dirigenza

Per la prima volta in 13 anni le trattative per il rinnovo tra l'Atletico Madrid e Diego Simeone non sono ancora iniziate

Gianni Pampinella Redattore

Per la prima volta in 13 anni, e a solo un anno dalla scadenza del contratto, le trattative per il rinnovo tra l'Atletico Madrid e Diego Simeone non sono ancora iniziate. I sei rinnovi che il tecnico argentino ha firmato da quando ha assunto la guida della squadra nel 2011, sono stati annunciati tra febbraio o marzo, o, quando si sono concretizzati in estate, se ne parlava già da mesi.

Ora, nonostante la squadra sia a un punto dalla qualificazione alla prossima Champions League dopo un notevole miglioramento del gioco e dei risultati, qualcosa è cambiato. Simeone ha già ridotto il suo stipendio da poco più di 20 milioni di euro netti a 16,5 per contribuire ad alleviare gli effetti che la pandemia ha avuto sulle casse del club. Mantenere il suo stipendio attuale in un ipotetico prossimo accordo non sembra fattibile.

Come sostiene El Pais, il ritardo nell'affrontare il nuovo contratto risponde ai dubbi che hanno i dirigenti dopo il pessimo inizio di stagione. I maggiori dubbi della dirigenza nei confronti del tecnico sono stati alimentati dalla sensazione che la squadra gli fosse sfuggita di mano. In soccorso di Simeone c'è la seconda parte di stagione in cui l'Atletico è riuscito a rialzarsi. I dubbi sulla permanenza del tecnico rimangono e nelle prossime settimane la situazione sarà più chiara.

(El Pais)