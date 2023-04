Thiago Motta, questo aspetto piace all’Inter. Contattato Pochettino, la situazione. Simeone…

Il futuro di Simone Inzaghi sembra ormai segnato. I deludenti risultati in campionato (dieci sconfitte e zona Champions a rischio), hanno messo in allarme i dirigenti dell'Inter che hanno iniziato a guardarsi attorno. Tra i nomi sulla lista della dirigenza, c'è anche quello di Thiago Motta. Il tecnico non ha ancora rinnovato fino al 2025 col Bologna. "Ha dalla sua un passato interista e una certa duttilità che non dispiacerebbe ad Appiano. Thiago azzurro lo è “diventato” e l’italianità è considerata un valore importante per la panchina", sottolinea la Gazzetta dello Sport.