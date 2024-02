Intervenuto in conferenza stampa, Diego Simeone ha analizzato le ultime prestazioni dell'Atletico e parlato delle condizioni di Griezmann

Intervenuto in conferenza stampa, Diego Simeone ha analizzato le ultime prestazioni dell'Atletico prima della partita contro l'Almería. Dopo la vittoria per 5-0 contro il Las Palmas, i colchoneros hanno perso in Champions contro l'Inter nell'andata degli ottavi di Champions League.