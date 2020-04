L’ex difensore croato dell’Inter, Dario Simic, ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport dei suoi connazionali: “Chi mi ha sorpreso fin qui? Brozovic. È andato oltre ogni aspettativa per qualità e quantità, oltre che sotto il profilo della personalità. Mi ha impressionato per come ha saputo imporsi in un club come l’Inter, per il suo essere continuo nelle prestazioni. Si vede che è maturato tantissimo”.