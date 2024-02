La sua interlocuzione con l'Inter come è avvenuta?

"Le abbiamo avute e le abbiamo con il dottor Antonello, l'ad. Per quanto riguarda la proprietà non abbiamo incontrato nessuno, ma penso che Antonello abbia tutto il potere del caso, è stato delegato".

Per chi tifa?

"Sono assolutamente interista e stasera sarò allo stadio".

Inter e Milan saranno due realtà staccate?

"Non ho mai parlato con il sindaco di San Donato, apprendo la situazione dai giornali e dalle tv. Non so come stia procedendo a San Donato, ho letto che il Milan ha acquistato l'area. Sembra che abbiano fatti più concreti, di qua c'è una semplice prelazione".

Condivide il comportamento di Sala?

"San Siro ha il suo fascino, lo mantiene. Se io fossi il Sindaco di Milano cercherei di trattenere le due squadre. Per me Milano non ne guadagnerebbe, credo che se fossi in Sala farei le stesse cose. Le squadre però sono state chiare, di ristrutturare San Siro non se ne parla, altrimenti vanno via. Credo che difficilmente si sposteranno da questa posizione. Anche perché come fai a giocare un campionato in uno stadio vuoto? Sarebbe un suicidio economico. La vedo complessa senza uno stadio nuovo".

Senza stadio cosa farebbe Rozzano?

"Non andiamo mai avuto lo stadio, la vedo come una grande opportunità. Mi auguro che si concretizzi, ma se non dovesse concretizzarsi non muore nessuno".

