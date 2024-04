Wilfried Singo , ex difensore del Torino e ora in forza al Monaco, ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com nel corso della quale ha parlato anche dell'interesse di altri club prima di approdare in Ligue 1:

"Ho scelto il Monaco per giocare la Champions, l'allenatore mi ha preso per aiutare la squadra a raggiungere quest'obiettivo. L'interesse della Juve? Non faccio nomi ma posso dire che c'erano anche squadre italiane che mi volevano. Io ho scelto Montecarlo e sono molto felice di essere qui. Bisogna dire che passare dal Toro al Monaco è un passo avanti. Adesso sono in un grande club e devo fare il prossimo passo perché il Monaco non è il Torino in quanto a pressione. Tocca a me fare le cose per bene per aiutare la squadra".