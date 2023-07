Inter, c’è Singo in cima alla lista: è derby col Milan. Il Torino fissa il prezzo

Un nome che ritorna per il mercato dell’Inter. È quello di Wilfried Singo, esterno classe 2000 che in estate può lasciare il Torino. L’esterno destro è in scadenza di contratto nel 2024 e Urbano Cairo per lasciarlo partire chiede 15 milioni di euro. La Repubblica spiega che "i nerazzurri sono alla ricerca di un esterno destro da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo l’addio di Raoul Bellanova (non riscattato dall’Inter e passato al Torino) Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono regalare un nuovo esterno al tecnico piacentino.