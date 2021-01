Inter, siparietto social tra Bastoni e Barella. Nicolò lo prende in giro: “Dalle tue parti…”

Prese in giro da spogliatoio che finiscono sui social. Succede anche questo quando i calciatori condividono con i loro follower momenti della loro giornata o perché no consigli per gli acquisti, come direbbe Costanzo. E ieri, quando Bastoni ha pubblicato il post di uno spot pubblicitario, Barella ne ha approfittato per prenderlo in giro. Il difensore ha pubblicato una foto per il brand ‘No pasa nada’ (Non passa niente, tradotto in italiano) e Nicolò ha colto al volo manco fosse un assist: “Con te in difesa invece, sì”, ha scritto prendendolo in giro. E Bastoni ha incassato il colpo: “Menomale che mi da una mano qualche metro avanti…”, ha replicato e i tifosi divertiti hanno sorriso con loro.