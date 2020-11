Sirigu: “In tanti possono ambire ad una maglia da titolare nell’Italia: Bastoni uno di questi”

“La maglia da titolare possono giocarsela in tanti, abbiamo tanti ragazzi in ogni ruolo che possono ambirla e che stanno facendo bene nei club. Bastoni è uno di questi perché si sta misurando ad alti livelli ed è fondamentale per la crescita di un professionista”.

Intervenuto ai microfoni della Rai al termine di Italia-Estonia, il portiere della Nazionale e del Torino Salvatore Sirigu ha voluto elogiare Alessandro Bastoni, in costante crescita negli ultimi mesi e oggi all’esordio con la maglia dell’Italia.