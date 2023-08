Sirigu: “Napoli favorito per lo scudetto. Il Milan sta facendo un bel mercato. L’Inter…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, Salvatore Sirigu ha parlato anche della lotta scudetto. Per il portiere sarà il Napoli la squadra favorita per la vittoria finale. «Il Napoli è ancora favorito per lo scudetto anche senza Kim. Proseguire su una base solida è più facile: per Inter, Juve e Milan non è facile rifondare. Però il Milan sta facendo un bel mercato».