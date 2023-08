UFFICIALE – Inter, si ferma Acerbi: risentimento muscolare al soleo destro

Si ferma Francesco Acerbi in casa Inter. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro sullo stop del difensore centrale: "Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", si legge. Il difensore è dunque da considerare in dubbio per l'esordio contro il Monza di sabato 19 agosto.