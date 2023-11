Sissoko: “Inter forte e solida, ma la Juve in casa doveva osare di più”

Le parole dell'ex centrocampista: "La Juve del secondo tempo è stata diversa, speravo in un qualcosa in più. Non si è vista una grande differenza"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mohamed Sissoko, ex centrocampista, è tornato così su Juve-Inter di domenica: "Rispetto l'Inter, che è una squadra molto forte e solida, ma davanti al tuo pubblico dovevi osare di più. L'atteggiamento del primo tempo mi era piaciuto, c'era aggressività e voglia di giocare. La Juve del secondo tempo è stata diversa, speravo in un qualcosa in più. Non si è vista una grande differenza, sono d'accordo. La Juve non è poi così distante dall'Inter, ma non ha la stessa profondità di rosa. A gennaio ne approfitterei per comprare 2/3 giocatori forti, in modo da lottare ad armi pari per lo scudetto".