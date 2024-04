Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così del futuro della panchina bianconera: "Per adesso Allegri è l'uomo giusto della Juventus, ma se dovesse andar via avallerei la scelta di Thiago Motta: conosce bene il calcio italiano, sta facendo bene a Bologna ed è stato un gran calciatore. Per me sarebbe l'uomo giusto per il futuro dei bianconeri".