CorSera – Candreva e Ranocchia, manca solo il loro sì. Situazioni in salita per tre giocatori

In casa Inter si lavora ai possibili rinforzi per Conte. Ma prima di poter pensare agli acquisti, bisogna che qualche cessione vada in porto.

Come spiega il Corriere della Sera “Marotta e Ausilio lavorano sulle cessioni. Per Candreva alla Samp e Ranocchia al Genoa manca solo il sì dei giocatori. Il Napoli è in pressing su Vecino, che si è operato e non tornerà prima di novembre: prestito con obbligo la formula. Il Cagliari la prossima settimana tornerà all’assalto di Nainggolan. Più difficile cedere Dalbert, Asamoah e Joao Mario. Per il ruolo di quarta punta, al netto delle voci suggestive su Dzeko, Giroud e Llorente, la scelta cadrà su un giovane: Pinamonti più di Salcedo”.