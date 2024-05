Il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 fa sì che questa debba essere l’estate giusta per vendere Agoumé, che a Siviglia si sta trovando molto bene

Uno dei nomi con cui l'Inter spera di ricavare qualcosa quest'estate sul mercato è quello di Lucien Agoumé . Il centrocampista è stato ceduto in prestito a gennaio al Siviglia e ora gli spagnoli, spiega Tuttosport, vorrebbero trattenerlo: "La squadra di Quique Sánchez Flores ha raggiunto da poco la salvezza certa, dopo una stagione tribolata. Ma la mancata qualificazione alle coppe, che da quelle parti era quasi consuetudine, fa sì che per il prossimo anno il ds Orta debba ricostruire la squadra, con spazio a giovani dagli ingaggi più snelli. Caratteristiche che si applicano perfettamente al profilo del francese dell’Inter, che nelle ultime partite è tornato a essere titolare, offrendo grandi prestazioni sia nel derby sia contro il Granada.

I ragionamenti che sta facendo la dirigenza sevillista, semmai, sono sulla tenuta fisica del giocatore (che comunque si è perso 2 mesi per un problema muscolare) e per gli 8 milioni del riscatto fissato nella negoziazione con l’Inter. A quanto filtra, però, se il club spagnolo riuscisse a spuntare uno sconto (pagandolo 5 milioni o anche qualcosa meno), le percentuali di permanenza di Agoumé salirebbero notevolmente. Arrivato a Milano nel 2019 per 4.5 milioni, il centrocampista a giugno peserà a bilancio per 600mila euro. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 fa sì che questa debba essere l’estate giusta per vendere Agoumé, che a Siviglia si sta trovando molto bene".