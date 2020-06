Skriniar: “L’Inter? Mai nessun dubbio. Con Conte è cambiato tutto in difesa, ma…”

Milan Skriniar ha rilasciato un’intervista al Canale della Lega Serie A e ha parlato dell’Inter e di come sia stato felice di iniziare la sua avventura nerazzurra: «Non ci ho pensato su due volte. Ho detto che avrei voluto firmare subito, ero felice di giocare nell’Inter. È bellissimo allenarsi tutti i giorni ad Appiano Gentile, ma la cosa più bella è giocare davanti ad una folla così grande al Meazza. È stata una grande emozione indossare la fascia da capitano contro l’Udinese, è stata una bella responsabilità. Non cambia però il modo di giocare, cerco sempre di dare il meglio di tutto».

Belle le parole spese su Handanovic e non solo: «È il più professionale tra noi. In campo e fuori. Studia gli avversari, guarda le gare e questo lo rende un grande professionista oltre che un grande capitano. Con chi mi trovo meglio? Siamo un bel gruppo, trascorriamo tanto tempo insieme anche quando giochiamo, ma se dovessi indicare un compagno con cui mi trovo meglio dico lui, Bastoni. Conte? Con il suo arrivo sono cambiate tante cose. Io ho sempre giocato in una difesa a quattro, con lui abbiamo cambiato ma ci ha spiegato come fare. Lavoriamo ogni giorno duramente per migliorarci. Sono contento degli apprezzamenti che ricevo, so che bisogna lavorare duro ogni giorno, ma serve anche tanta fortuna. Per me lavorare con l’Inter è stata una fortuna. Stare lontano dalla mia famiglia non è facile ma fa parte del mio lavoro. Durante questa quarantena il calcio mi è mancato molto, ma presto riprenderemo e sarà speciale ricominciare. Ci ricompatteremo in campo, dai momenti difficili si esce più uniti, è stato un periodo difficile ma possiamo superarlo».

(Fonte: nerazzurriale.id)