Inter, Skriniar e Dimarco ancora a parte. “Inzaghi punta a riaverli già domenica”

Il difensore e l'esterno avevano saltato la trasferta di Bologna e ieri non si sono allenati con la squadra per precauzione

"Ieri Milan Skriniar e Federico Dimarco non hanno preso parte all’allenamento di gruppo e hanno svolto lavoro personalizzato. Entrambi si erano fermati sabato, alla vigilia della trasferta in Emilia, per un problemino muscolare di lieve entità. Un’assenza probabilmente più precauzionale che altro e Inzaghi spera di riaverli a disposizione già per domenica. Ha lavorato ancora a parte anche Correa, fermo ormai da diverse settimane", spiega La Gazzetta dello Sport.