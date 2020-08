Inter, Skriniar tornerebbe incedibile con Allegri: futuro legato alla permanenza di Conte

La permanenza all’Inter di Milan Skriniar è strettamente legata a quella di Antonio Conte: il difensore slovacco ha perso il posto da titolare ed è finito sulla lista dei cedibili, ma le incertezze legate al futuro del tecnico lasciano degli spiragli per la conferma dell’ex Sampdoria. Così scrive Tuttosport:

“Il destino, per Skriniar (e pure per Ndombele), cambierebbe diametralmente nel caso in cui il rapporto tra Conte e l’Inter, già molto sfilacciato, dovesse ulteriormente deteriorarsi fino al divorzio. In quel caso, Marotta punterebbe tutte le sue carte su Massimiliano Allegri il quale, riportando in auge la difesa a quattro, ripartirebbe ovviamente da Skriniar che proprio in quel sistema di gioco (come dimostrano le stagioni con Spalletti) riesce a dare il meglio“.