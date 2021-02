Inter prima? Merito anche della difesa: “Da quando è tornato Skriniar…”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi analizza il trend positivo dell'Inter, soprattutto evidenziando i numeri della difesa

"C’era una volta la rosa lunga e le rotazioni. Il turnover per far rifiatare qualcuno e dare una chance a chi ne ha avute meno. C’era, appunto. Perché nell’Inter degli ultimi mesi sembra essere tornati alle famose formazioni dei titolarissimi, quelle che qualsiasi tifoso decantava a memoria dall’uno all’undici". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla difesa dell'Inter che sembra aver trovato quell'equilibrio necessario per ambire in alto. Merito dei singoli - "da quando Milan Skriniar è tornato a disposizione dopo il Covid, davanti ad Handanovic hanno quasi sempre giocato lo slovacco, De Vrij e Bastoni" - e di Conte che ha varato il ritorno al 3-5-2 il 28 novembre scorso contro il Sassuolo e da lì non è più tornato indietro.