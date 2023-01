Inter-Empoli: Skriniar, niente fischi. “Primo coro dedicato a lui”

Come aveva chiesto la Curva Nord non sono arrivate contestazioni per il calciatore nerazzurro che ha ricevuto applausi per la vittoria della Supercoppa come tutta la squadra

Eva A. Provenzano

Hanno spiegato che per ora non andranno contro Skriniar, che continueranno a sostenerlo anche se non ha ancora rinnovato. La Curva Nord, in un comunicato che ha preceduto la partita con l'Empoli ha chiesto che il giocatore venisse trattato con rispetto e non fischiato.

E così è stato, come spiegato a Skysport:

"Il primo coro della serata è stato diretto proprio a lui. Poi cori per Calganoglu, Dimarco e Lautaro Martinez. Attestato di stima e rispetto per il giocatore in una serata di festa con un riscaldamento intenso in cui sono tutti protagonisti", ha riferito Andrea Paventi.

(Fonte: SS24)