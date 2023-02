Skriniar e la reazione dei tifosi, Gresko: “Stia tranquillo. Quando io ero a Milano…”

La decisione del difensore di non rinnovare ha scaldato gli animi dei tifosi nerazzurri. Per l'ex giocatore non ci saranno problemi di sicurezza

Gianni Pampinella

I tifosi dell'Inter non hanno preso per niente bene la decisione di Milan Skriniar di non rinnovare il suo contratto. Il difensore, infatti, dalla prossima stagione vestirà la maglia del Psg. Per molti tifosi si è trattato di una sorta di 'tradimento' e hanno preso d'assalto il profilo Instagram del giocatore. Per i sei mesi che rimangono, il difensore dovrà convivere con un clima ostile, ma questo per Vratislav Gresko non rappresenterebbe un problema.

"La verità è che i tifosi dell'Inter sono imprevedibili e appassionati. Non sai mai cosa potrebbe fare, questo non si può prevedere. Anche durante il periodo in cui lavoravo lì, succedevano cose che ci facevano sapere quando qualcosa non gli piaceva. In ogni caso non credo che Milan debba essere preoccupato, o che abbia bisogno di sicurezze. Non credo si arriverà a tanto".

(Sport24)