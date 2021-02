Inter, Skriniar a spasso con la figlia: “Family Time”

Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo ai giocatori nerazzurri e il difensore lo ha passato con la figlia e la compagna

Dopo la vittoria nel derby, l'allenatore dell'Inter - Antonio Conte - ha concesso ai suoi uomini due giorni di riposo prima di riprendere la preparazione in vista della gara con il Genoa (si gioca domenica alle 15). Milan Skriniar ha deciso di passare il suo tempo insieme alla sua famiglia. Alla piccola Charlotte, nata quando lui era in quarantena nel suo Paese per il coronavirus. E insieme a loro c'era ovviamente la compagna Barbora.