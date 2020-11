Sky – Skriniar titolare con l’Atalanta? Da valutare: nessuno lo dice ma…

Dopo l’addio di Godin all’Inter, la difesa a tre di Conte doveva essere caratterizzata soprattutto da tre uomini, Skriniar-de Vrij-Bastoni. Il giocatore slovacco sta tornando, non c’è stato per tante settimane. Nei prossimi giorni bisognerà capire quali sono le sue condizioni. “Chi sta tanti giorni fermo per il Covid19, anche se questa cosa non la dice nessuno, chi sta fermo e non può allenarsi poi deve anche vedersela con dei postumi, come ad esempio la spossatezza. non è un recupero immediato. Per uno come lui che deve andare in velocità serve più tempo. Vedremo come starà nei prossimi giorni e nei prossimi due allenamenti in vista dell’Atalanta“.

(Fonte: SS24)