Non è cambiata la situazione attorno a Benjamin Pavard. Il difensore francese è in scadenza nel 2024 con il Bayern Monaco e vuole lasciare il club quest'estate, non volendo prolungare il suo contratto coi bavaresi. Come riporta Sky Deutschland, in corsa oggi ci sono Manchester City, Manchester United e Juventus, con il Bayern che aspetta un'offerta concreta. L'Inter, che lo ha trattato negli scorsi mesi, è fuori dai giochi.