Davide Frattesi lavora per rientrare presto in gruppo e tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Sky Sport conferma le indiscrezioni lanciate da FCINTER1908 .

Il centrocampista nerazzurro non ci sarà sabato all'Olimpico contro la Roma, ma potrebbe rientrare in occasione della sfida casalinga di venerdì prossimo contro la Salernitana, in programma a San Siro.