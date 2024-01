Sky – Mourinho, proposta dall’Al Shabab: lui apre. In lizza un altro ex Inter

Esonerato da pochissimi giorni dalla Roma, Jose Mourinho può già accasarsi in una nuova squadra. E' infatti l'Al Shabab, club arabo, a volere lo Special One sulla sua panchina, come riporta Gianluca Di Marzio: "Da parte di Mourinho c'è stata un'apertura alla proposta dell'Al Shabab, bisogna ora vedere se le parti troveranno un'intesa sui numeri e la durata dell'accordo. Oltre a Mourinho, nella lista dell'Al Shabab c'è anche Dejan Stankovic, ex giocatore proprio del portoghese".