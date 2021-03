La Serie A: “Offerta Sky migliorata ma non approvata: nuovo bando entro 15 giorni”

Ecco il comunicato ufficiale della Serie A in merito all'Assemblea che non ha approvato l'offerta di Sky per il pacchetto 2

Matteo Pifferi

"L'Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 Associate.

"Si è proceduto alla votazione sull’offerta di SKY per il pacchetto 2 dei diritti audiovisivi domestici per il triennio 21/24 (3 partite in esclusiva su DTH e DTT e co-esclusiva su OTT) che, pur migliorata di 17,5 milioni all’anno (87,5 milioni per stagione), non è stata approvata.

"Entro le prossime due settimane sarà avviata una nuova procedura competitiva per l’assegnazione dei diritti rimasti invenduti. I club torneranno inoltre a riunirsi venerdì per completare l'analisi delle offerte ricevute sui diritti internazionali.