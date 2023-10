In pole c’è Filippo Inzaghi, con contatti tra le parti nelle scorse ore, mentre tra le idee c’è anche quella che porta ad Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter - tra le altre - e attualmente commentatore tecnico di DAZN.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.