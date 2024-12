"Sarà un turnover ridotto al minimo quello che Simone Inzaghi attuerà martedì sera a Leverkusen contro il Bayer - reduce da tre successi di fila in Bundesliga, che sono cinque coppe comprese - in una gara decisiva per l'Inter in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League. Già in attacco la coppia non è scontata: Inzaghi sarebbe infatti tentato di schierare ancora Lautaro Martinez e non Taremi al fianco di Thuram, con il capitano che ha bisogno di giocare per ritrovare confidenza con il gol (6 in 17 partite tra campionato e Champions)", scrive Sportmediaset.