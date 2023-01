Smalling all’Inter? Focolari: “Da Milano mi arriva questa voce”

"Con la Roma, il Milan è stato padrone del campo per 82 minuti, poi sono cadute le certezze. L'unico vero obiettivo per Roma e Lazio è arrivare tra le prime quattro del campionato. La Roma non punta su Zaniolo. Lui è un attaccante, ma segna poco. Ibanez è un buon difensore. Mancini è inaffidabile, Kumbulla non gioca mai. Serve un giocatore dietro. A me, da Milano, danno già fatto Smalling all'Inter".