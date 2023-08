Sky – Inter-Monza, la probabile formazione: pole Thuram, dei nuovi acquisti…

Sarà tutto esaurito San Siro per Inter-Monza e c'è grande curiosità soprattutto per i nuovi acquisti: la probabile formazione

Si avvicina l'esordio dell' Inter in Serie A: domani la squadra di Simone Inzaghi ospita il Monza. Sarà tutto esaurito San Siro per l'occasione e c'è grande curiosità soprattutto per i nuovi acquisti. Chi ha chance di partire titolare? Ecco le ultimissime sulla probabile formazione da Sky Sport.

Pronto l'esordio di Sommer tra i pali nerazzurri, col terzetto Darmian-de Vrij-Acerbi al centro della difesa. Mancherà Acerbi per infortunio, non ha recuperato. A centrocampo Barella e Calhanoglu certi del posto, con Mkhitaryan favorito sul nuovo arrivato Frattesi. A sinistra pronto Dimarco, con Dumfries in vantaggio su Cuadrado a destra. Non ci sono dubbi sulla titolarità di Lautaro Martinez, con Thuram in pole su Arnautovic per affiancarlo secondo Sky.