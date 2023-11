Il difensore tedesco ha affidato a Instagram tutta la sua felicità per l'esordio da titolare in nerazzurro e in Europa

Grande gioia per Yann Bisseck: il difensore tedesco ha festeggiato la sua prima partita da titolare con l'Inter e il suo esordio in Champions League con una vittoria sul campo del Salisburgo. L'ex Aarhus, con un post pubblicato su Instagram, non ha nascosto tutta la sua felicità: "La prima volta dall'inizio e in Champions League! Ottima gara della squadra e una grande vittoria".