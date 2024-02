"Ancora no, perché è inutile, e fuorviante, leggere la classifica come se l’Inter avesse già altri tre punti in più, quelli del recupero contro l’Atalanta del 28 febbraio: ancora non li ha e teoricamente nel prossimo turno le distanze potrebbero accorciarsi, visto che i nerazzurri hanno una trasferta balorda assai, in casa della Roma, e la Juve una ben più comoda gara interna allo Stadium, contro l’Udinese, anche se forse mancherà l’acciaccato Vlahovic".