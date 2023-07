Sky DE – Sommer-Inter, niente semaforo verde dal Bayern: ecco il motivo

David Raya non è più un obiettivo di mercato del Bayern Monaco e ciò rallenta il trasferimento di Yann Sommer all'Inter. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, il club bavarese infatti non è intenzionato a spendere troppo per un portiere in questa finestra di mercato, tenuto conto del fatto che Neuer potrebbe rientrare nelle prossime settimane.