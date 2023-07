Sommer, meno lanci e più costruzione. Ecco come cambierà l’Inter di Inzaghi

“Non cancellerà l’avvio di azione dal basso come si potrebbe pensare, anzi continuerà a utilizzarla visto che lo svizzero non ha la visione di Onana, infatti nel Bayern si esibiva in 4,3 lanci a partita contro i 6,1 dell’ex nerazzurro in A, che in Champions erano addirittura 8,9. Inzaghi non pretenderà da Sommer filtranti illuminanti ma una sicura distribuzione del pallone sì, perché è nelle sue corde. La media di tocchi a partita dello svizzero con il Bayern era di 35,1 contro i 38 di Onana in A e i 35,5 in Champions. Siamo lì”, analizza Libero.