CorSera – Serie A, il miglior portiere fin qui è Sommer: i numeri. Il flop è…

Tempo di bilanci dopo metà campionato di Serie A. Per il Corriere della Sera è il portiere dell’Inter Yann Sommer il migliore fin qui: “Nessun portiere in questa strana stagione è esente da papere. Abbiamo deciso di premiare l’esordiente Sommer, che un paio di errori anche gravi li ha commessi, ma ha tenuto la porta inviolata per 12 partite e anche in Champions si è fatto apprezzare. Il flop è Radunovic che a inizio stagione, prima di perdere il posto a favore di Scuffet, ha avuto un ruolo rilevante nella crisi del Cagliari”, si legge.