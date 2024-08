Il contratto del portiere svizzero andrà in scadenza nel giugno 2025 e il club ha in mano l’opzione per prolungarlo

Nella giornata di ieri Yann Sommer ha detto addio alla nazionale svizzera. Una scelta, quella del portiere, che può allungare la vita in nerazzurro. Come sottolinea Tuttosport, il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2025 e il club ha in mano l’opzione per prolungarlo. "Facile pensare che questo sarà l’epilogo della vicenda anche se Sommer dovrà accettare un futuro da vice. In primavera verrà fatto un punto definitivo sulla questione, certo è che l’arrivo di Josep Martinez rappresenta una novità sostanziale a latitudini nerazzurre proprio per l’investimento fatto".