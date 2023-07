Cds – Sommer, l’Inter chiede uno sconto al Bayern. Ausilio non partirà con la squadra, ma…

La priorità dell'Inter in questa fase del mercato è il portiere. Trattativa ancora bloccata col Bayern per Sommer

La priorità dell'Inter in questa fase del mercato è il portiere. L'obiettivo primario è Yann Sommer che volerà in Giappone, ma non lo farà oggi con l’Inter, ma domani con il Bayern. "Insomma, la questione portiere per la squadra nerazzurra resta bloccata. E lo è di fatto anche per i bavaresi, che senza vere certezze sul recupero di Neuer, lasciando andare il numero uno svizzero, si ritroverebbero a loro volta con la porta sguarnita", sottolinea il Corriere dello Sport.